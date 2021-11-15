Власти США опровергли данные о запуске Вашингтоном и Пекином диалога по ядерному оружию

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин не планируют объявлять по итогам своего онлайн-саммита о запуске какого-либо нового двустороннего диалога, в том числе касающегося ядерных вооружений Вашингтона и Пекина. Об этом сообщила представитель американской администрации высокого ранга, выступая на специальном телефонном брифинге для журналистов, который был посвящен предстоящей в понедельник виртуальной встрече лидеров США и Китая.

"Я бы только отметила также, что речь не идет о встрече, по итогам которой мы ожидаем осязаемых результатов. Мы видели публикации такого рода, однако мы просто не ждем, что двое лидеров проведут подобную встречу. И могу лишь сказать конкретно, что мы не намерены запускать новый диалог", - подчеркнула представитель исполнительной ветви власти США. Она комментировала вопрос о потенциальных конкретных результатах переговоров Си Цзиньпина и Джо Байдена, включая сведения американской печати о возможности запуска Вашингтоном и Пекином диалога по ядерному оружию.

Одновременно чиновник признала, что правительство США видело в последние несколько месяцев "первоначальную возросшую готовность КНР вести содержательные, серьезные обсуждения" вопросов, представляющих взаимный интерес. "Мы считаем, что речь идет о важных возможностях заняться конкретными двусторонними вопросами, отвечающими нашим интересам, но я не буду вдаваться в детали", - добавила представитель администрации.

Брифинг, на котором она выступила, был проведен администрацией США в воскресенье. Согласно рабочему графику Байдена на понедельник, распространенному Белым домом, американо-китайский онлайн-саммит начнется в 19:45 по времени восточного побережья США (03:45 16 ноября мск).