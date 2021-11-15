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В Польше задержали трех подозреваемых по делу об антисемитском марше

Глава МВД Польши Мариуш Каминьский заявил, что по отношению к ним государство должно "продемонстрировать суровость и решительность"

ВАРШАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Сотрудники польских правоохранительных органов задержали трех подозреваемых по делу об организации антисемитского марша, который состоялся в городе Калиш (Великопольское воеводство) 11 ноября по случаю празднования в республике Дня независимости. Об этом сообщил в понедельник глава МВД Польши Мариуш Каминьский.

"Сегодня полиция задержала трех человек по этому делу", - написал он в Twitter. "По отношению к организаторам этого позорного события в Калише польское государство должно продемонстрировать суровость и решительность", - добавил Каминьский.

11 ноября в Калише состоялся марш, участники которого с антисемитскими лозунгами прошли к главной рыночной площади, где сожгли текст изданного князем Болеславом Благочестивым в 1264 году Калишского статута, декларировавшего терпимость по отношению к евреям.

Власти Калиша информировали о случившемся прокуратуру. Власти Польши, включая президента республики Анджея Дуду, осудили этот инцидент.

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