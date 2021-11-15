Глава ЛНР утверждает, что ОБСЕ игнорирует обстрелы республики украинскими силовиками

ЛУГАНСК, 15 ноября. /ТАСС/. Специальная мониторинговая миссия (СММ) ОБСЕ в очередной раз проигнорировала обстрел территории Луганской народной республики (ЛНР) подразделениями украинских силовиков из запрещенных Минскими соглашениями артиллерийских орудий. Об этом в понедельник заявил глава ЛНР Леонид Пасечник.

"Применив запрещенные "Минском" арторудия, противник нанес вероломные удары по мирному населению республики. В Южной Ломоватке пострадала гражданская инфраструктура. ОБСЕ по-прежнему ничего не видит. Господин Зеленский (президент Украины Владимир Зеленский - прим. ТАСС), когда вы уже наиграетесь в войну?" - цитирует Пасечника агентство Луганскинформцентр.

14 ноября украинская армия обстреляла из артиллерийских орудий калибра 152 мм поселки Южная Ломоватка в пригороде Брянки и Червоный Прапор в Перевальском районе. В результате обстрела 300 жителей Южной Ломоватки остались без электроэнергии, огнем украинской армии также поврежден газопровод.

В Донбассе с 27 июля 2020 года действуют дополнительные меры контроля за перемирием, которые были согласованы участниками Контактной группы по урегулированию конфликта. Они включают запрет на наступательные и разведывательно-диверсионные действия, на использование летательных аппаратов, запрет на ведение огня и размещение тяжелого вооружения в населенных пунктах. Одним из главных положений соглашения является применение дисциплинарных мер за нарушение режима тишины, а ответный огонь в случае наступательных действий допускается только при прямом приказе командования.