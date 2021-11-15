AFP: во Франции начались слушания по апелляции бывшего кандидата в президенты Фийона

ПАРИЖ, 15 ноября. /ТАСС/. Апелляционный суд Парижа начал в понедельник рассматривать жалобу бывшего кандидата в президенты Франции Франсуа Фийона и его супруги, а также его бывшего заместителя Марка Жуло на приговор по делу о хищении государственных средств.

Как сообщает Agence France-Presse, слушания продлятся до 30 ноября. Сам Фийон явился на слушания примерно в 13:30 по местному времени.

Перед началом заседания адвокат экс-кандидата в президенты Антонен Леви заявил, что его подопечный "находится в боевом расположении духа" и пообещал, что в течение процесса "будут сюрпризы" в лице новых свидетелей, а также новых доказательств невиновности. Юрист подверг критике приговор суда первой инстанции, заявив, что "следственный судья, предъявивший обвинение, был назначен специальным образом". Однако, отвечая на вопросы ведущего в эфире телеканала BFM, он не уточнил, насколько это повлияло на ход процесса и есть ли в этом какое-то нарушение.

История процесса

Скандал вокруг Фийона, бывшего на тот момент ведущей фигурой французских правоцентристов, разразился во время предвыборной президентской кампании 2017 года. Еженедельная газета Le Canard enchaine выступила с утверждением, что супруга бывшего премьера и кандидата в президенты страны в течение восьми лет получала зарплату как парламентский помощник, не выполняя никакой работы. Первоначально на эту должность Пенелопу Фийон оформил сам политик, будучи депутатом Национального собрания. После того как он был назначен премьером, супругу Фийона переоформил его преемник, депутат Марк Жуло, причем настолько увеличив ей зарплату, что она значительно превысила его собственную.

В июне 2021 года Исправительный суд Парижа признал Фийона виновным в хищении государственных средств за счет фиктивного трудоустройства супруги в качестве парламентского помощника. Сама Пенелопа Фийон была признана виновной в соучастии в этом правонарушении.

В отношении Фийона было вынесено решение о назначении ему пятилетнего тюремного срока, из которых он должен был реально отбыть в тюрьме два года. Его жена была приговорена к условному трехлетнему тюремному сроку. При этом Фийону запрещено в течение 10 лет занимать выборные должности. В отношении супругов назначен штраф в €375 тыс. каждому. Жуло, который также был признан виновным, получил три года тюрьмы условно и штраф в €20 тыс.