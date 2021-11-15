Кулеба заявил, что Украина гордится участием в военных миссиях НАТО

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Украина гордится тем, что стала партнером НАТО и участвует в военных операциях и учениях альянса, она намерена продолжать сотрудничество с блоком в различных сферах. Об этом в понедельник в Брюсселе по итогам встречи с генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Мы уже полностью используем наш статус партнера с расширенными возможностями. Это очень важно. Украина гордится тем, что мы сотрудничаем с НАТО в разных военных операция и учениях, и будем так продолжать", - сказал министр на брифинге, трансляцию которого на странице в Facebook вело внешнеполитическое ведомство Украины.

По словам Кулебы, Киев высоко ценит практическую поддержку НАТО. "Сегодня мы говорили с генсеком о том, как мы можем усилить защиту Украины от России", - добавил он.

Украинские военнослужащие выполняли различные задачи в составе Международных сил содействия безопасности в Косово, тренировочной миссии НАТО в Ираке, Международных сил содействия безопасности в Афганистане и антитеррористической операции альянса "Активные усилия". Также украинские военнослужащие периодически участвуют в учениях стран - членов и партнеров альянса, а некоторые из них ("Объединенные усилия", "Си Бриз") проходят на полигонах Вооруженных сил Украины или в акватории Черного и Азовского морей.

На данный момент Украина также получила статус партнера НАТО с расширенными возможностями. При этом альянс пока не предоставляет Киеву План действий по подготовке к членству, что является первым шагом в юридической процедуре вступления страны в организацию. Политическое заявление о том, что Украина однажды станет членом НАТО, принято Североатлантическим альянсом на саммите в Бухаресте еще в апреле 2008 года. В феврале 2019 года Верховная рада одобрила поправки в Конституцию Украины, закрепляющие стремление страны в НАТО.