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СМИ: иракские силовики ликвидировали двух террористов на севере страны

Они готовились к атаке на штаб Объединенного оперативного командования в Киркуке

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Иракский спецназ ликвидировал двух планировавших нападение террористов в районе Вади-эш-Шай, расположенном на севере страны в провинции Киркук. Об этом сообщило в понедельник информационное агентство SANA.

Агентство со ссылкой на местные источники передает, что иракским военным удалось ликвидировать двух террористов близ штаба Объединенного оперативного командования в Киркуке. По информации агентства, террористы готовились к атаке на штаб, на одном из них был пояс смертника, который взорвался в результате перестрелки.

Также сообщается, что ранее иракские силовики арестовали одного из боевиков террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в провинции Бабиль, расположенной в центральной части страны.

В последнее время в Киркуке участились нападения, за которыми стоят боевики ИГ. Силовые структуры Ирака уже провели серию операций против экстремистов, однако они по-прежнему продолжают совершать свои вылазки, жертвами которых становятся как сотрудники органов правопорядка и военнослужащие, так и мирные граждане.

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