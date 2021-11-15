Министр обороны Израиля направится с двухдневным визитом в Марокко 24 ноября

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Министр обороны Израиля Бени Ганц вылетит 24 ноября с двухдневным официальным визитом в Марокко, где встретится со своим марокканским коллегой и подпишет ряд двусторонних соглашений. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба оборонного ведомства еврейского государства.

"Министр обороны Бени Ганц посетит с официальным визитом Марокко 24-25.11.21. Во время визита министр встретится со своим марокканским коллегой и подпишет меморандум о взаимопонимании по военному сотрудничеству между двумя странами", - говорится в заявлении.