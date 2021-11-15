CNN: новый глава Минобороны Украины посетит Вашингтон на текущей неделе

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Новый министр обороны Украины Алексей Резников посетит Вашингтон на текущей неделе и встретится с министром обороны США Ллойдом Остином. Об этом сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

По информации CNN, целью визита станет знакомство и обсуждение ситуации у восточных границ Украины.

В Пентагоне, а также Госдепе и Белом доме на просьбу ТАСС прокомментировать эту информацию пока не ответили.

Резников ранее являлся первым заместителем главы украинской делегации в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. Он отметился заявлениями, что минские соглашения нужно пересматривать и переписывать, а переговоры контактной группы не приведут к завершению войны в Донбассе. По его мнению, минские соглашения полностью выполнить практически невозможно, но Украина не должна выходить из них в одностороннем порядке, поскольку это равносильно самоубийству.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал безосновательным нагнетанием напряженности инсинуации западных СМИ о планах вторжения на территорию Украины. Он повторил, что передвижения Вооруженных сил РФ на российской территории ни у кого не должны вызывать обеспокоенность.