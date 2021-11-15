Маас: ФРГ на всех уровнях заявила РФ о якобы концентрации ее войск на границе с Украиной

БЕРЛИН, 15 ноября. /ТАСС/. Глава МИД ФРГ Хайко Маас утверждает, что Германия на всех уровнях дала понять России, что якобы видит концентрацию ее войск на границе с Украиной. С таким утверждением он выступил после заседания Совета ЕС на уровне министров иностранных дел.

"Мы это [якобы концентрацию российских войск на границе с Украиной] тоже видели. Канцлер [ФРГ Ангела Меркель] в телефонном разговоре с президентом [России Владимиром] Путиным еще раз подняла эту тему", - заявил Маас. "Мы говорили сегодня с французским коллегой, который обсудил это на минувшей неделе с российскими министрами обороны и иностранных дел. То есть мы на всех уровнях даем понять России, что мы это видим и ожидаем, что это не может быть исходным пунктом для новой эскалации", - сказал глава МИД ФРГ.

В минувшую пятницу председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли заявил о том, что США на данный момент считают, что маневры российских войск у границы с Украиной не носят очевидно агрессивного характера.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя ситуацию, назвал безосновательным нагнетанием напряженности инсинуации западных СМИ о планах вторжения на территорию Украины. Он повторил, что передвижения Вооруженных сил РФ на российской территории ни у кого не должны вызывать обеспокоенность.