Партию "Слуга народа" возглавила депутат Рады Елена Шуляк

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Елена Шуляк возглавила украинскую правящую партию "Слуга народа", основателем которой является президент страны Владимир Зеленский. Об этом в понедельник по итогам съезда сообщила пресс-служба политической организации.

"Елена Шуляк возглавила партию "Слуга народа". Такое решение утвердил партийный съезд 15 ноября", - говорится в сообщении. В партии добавили, что ее кандидатура была единственной на эту должность.

По словам Шуляк, главной задачей на новом посту она видит быструю и эффективную подготовку партии к новому избирательному циклу. Во главе партии она сменила Александра Корниенко, который получил должность первого вице-спикера украинского парламента.

Ранее Корниенко, который и внес кандидатуру преемницы, отмечал, что она один из самых активных участников команды президента Украины и разделяет его взгляды.

До этого назначения Шуляк была заместителем главы парламентской фракции партии "Слуга народа", а также заместителем главы комитета Рады по организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства. До избрания в парламент работала в сфере консалтинга.