Боррель: ЕС с тревогой следит за сообщениями о якобы активности сил РФ у границы Украины

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Евросоюз с тревогой наблюдает за сообщениями о якобы активности российских сил у границы с Украиной. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС и встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества с коллегами государств программы "Восточное партнерство" в Брюсселе.

"Позвольте подчеркнуть, что мы очень внимательно мониторим ситуацию на границе Украины. Информация вызывает тревогу. Есть беспокоящая активность российских сил", - утверждал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности информацию в западных СМИ о "планах РФ по вторжению на территорию Украины". Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу.