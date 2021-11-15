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Боррель: ЕС с тревогой следит за сообщениями о якобы активности сил РФ у границы Украины

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности подчеркнул, что ситуацию на границе Украины "очень внимательно мониторят"

БРЮССЕЛЬ, 15 ноября. /ТАСС/. Евросоюз с тревогой наблюдает за сообщениями о якобы активности российских сил у границы с Украиной. Об этом заявил в понедельник верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель на пресс-конференции по итогам заседания Совета ЕС и встречи министров иностранных дел 27 стран сообщества с коллегами государств программы "Восточное партнерство" в Брюсселе.

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"Позвольте подчеркнуть, что мы очень внимательно мониторим ситуацию на границе Украины. Информация вызывает тревогу. Есть беспокоящая активность российских сил", - утверждал он.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности информацию в западных СМИ о "планах РФ по вторжению на территорию Украины". Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должно вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу.

Теги
УкраинаРоссияБоррель, Жозеп
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