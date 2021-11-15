СМИ: база шиитских отрядов на границе Сирии с Ираком подверглась авиаударам

БЕЙРУТ, 15 ноября. /ТАСС/. Неизвестные беспилотные летательные аппараты (БПЛА) атаковали в понедельник в пограничном с Ираком городе Бу-Кемаль базу шиитских формирований, воюющих на стороне сирийской армии. Как передала телестанция Al Arabiya, по наземным объектам было выпущено несколько ракет, сведений о пострадавших не поступало.

По ее информации, в ряде мест после ударов в небо поднялись столбы густого черного дыма. Al Arabiya предполагает, что атаку совершили израильские БПЛА.

10 ноября подвергались ударам беспилотников окрестности Бу-Кемаля, тогда очевидцы сообщили, что в результате налета погибли семеро шиитских бойцов.

Как утверждает телестанция, вооруженные Ираном отряды шиитов полностью контролируют пограничный город. В последние дни в небе над Бу-Кемалем постоянно барражируют беспилотники.