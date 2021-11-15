В Верховной раде Украины не будут вводить должность директора по TikTok

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Реформа аппарата Верховной рады Украины подразумевает реструктуризацию и техническое переоснащение, но должность директора по TikTok вводить не будут. Об этом сообщил журналистам в понедельник спикер Рады Руслан Стефанчук, комментируя появившиеся в украинских СМИ сообщения о том, что в Раде планируется ввести должность диджитал-директора, который будет заниматься освещением работы парламента в соцсетях, в том числе в TikTok.

"Директор по TikTok - точно такой должности в штате не будет", - сказал спикер.

По его словам, планируется имплементировать закон о парламентской деятельности, который предполагает реформу аппарата Рады. В ее рамках будет проведено, в частности, техническое переоснащение с помощью иностранных доноров. Стефанчук также отметил, что есть "идея возобновления исследовательской, аналитической службы при парламенте" и желание сделать из библиотеки Рады "мощную исследовательскую библиотеку, как, например, библиотека Конгресса США".

"Очень много мы хотим изменить и сделать, и для нас очень важно не только сохранить парламент как институт, но и придать ему новое качество - качество аналитики, мониторинга, подготовки и разработки законопроектов, качество подготовки народных депутатов и аппарата", - сказал Стефанчук.

Ранее сообщалось, что Киевский национальный университет культуры и искусств первым в мире открывает факультет ТікТок. Студенты по окончании курса получат диплом, а обучение на факультете будет бесплатным.