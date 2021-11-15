Турция разрешила израильским дипломатам посетить арестованных за фото израильтян

ТЕЛЬ-АВИВ, 15 ноября. /ТАСС/. Власти Турции позволили представителям израильского МИД посетить арестованных за фото резиденции президента страны Реджепа Тайипа Эрдогана в Стамбуле израильтян Натали и Морди Окнин. Об этом сообщила в понедельник пресс-служба внешнеполитического ведомства Израиля, отметив, что дата такого визита согласовывается.

Разрешение на посещение израильтян было получено "по итогам интенсивных дипломатических контактов последних дней", говорится в заявлении. Глава МИД еврейского государства Яир Лапид написал в понедельник в Twitter, что Израиль "круглосуточно и на самом высоком уровне занимается освобождением пары [израильтян] в Турции". Он отметил, что "все разговоры в СМИ по этой теме только вредят" благополучному разрешению дела.

В воскресенье на еженедельном заседании правительства еврейского государства глава кабмина Нафтали Беннет заявил, что вместе с Лапидом занимается делом израильской супружеской пары, арестованной на прошлой неделе в Турции. По его словам, "речь идет о двух ни в чем не повинных гражданах, которые по ошибке попали в сложную ситуацию". Как следует из распространенных канцелярией премьера высказываний Беннета, Израиль "делает все, чтобы решить проблему".

По данным газеты Yedioth Ahronoth, турецкий суд арестовал израильскую пару Морди и Натали Окнин 12 ноября за то, что они сделали фотографию резиденции Эрдогана со смотровой площадки телекоммуникационной башни в Стамбуле.