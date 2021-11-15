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Зеленский заявил, что Украина не покупает уголь у провозглашенных ДНР и ЛНР

Также президент Украины назвал ложью информацию о веерных отключениях электроэнергии в стране
Президент Украины Владимир Зеленский Ирина Яковлева/ТАСС
Описание
Президент Украины Владимир Зеленский
© Ирина Яковлева/ТАСС

КИЕВ, 15 ноября. /ТАСС/. Украина не покупает уголь у провозглашенных Донецкой и Лугаснкой народных республик. Об этом заявил в понедельник президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении к украинцам.

"Мы не покупаем уголь у сепаратистов. Некоторые каналы под разным соусом это осуждают, хотя, на мой взгляд, осуждены должны быть те, кто покупал его у непризнанных территорий в прошлые годы. Мы не платим и не будем платить тем, кто не признает нашу независимость, и делаем первый шаг на пути к энергетической независимости Украины", - сказал он.

Зеленский назвал ложью информацию о веерных отключениях электроэнергии на Украине в текущем отопительном сезоне и заверил, что государство успешно преодолевает вызов с дефицитом угля.

"Отключения света могут пугать только тех, у кого отключена логика и критическое мышление. Простой совет: чтобы не слышать лживые сказки про отключение света, отключайте звук на некоторых лживых каналах", - сказал он. "Государство успешно преодолевает вызов недостатка угля. Недостатка не будет. Кроме нашего украинского угля, будет семь кораблей "Панамакс", которые уже направляются на Украину и прибудут в порты в ближайшее время", - продолжил он. Зеленский также заверил, что уголь, который доставят морем, полностью закрывает потребность энергетической сферы Украины до конца года.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир Александрович
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