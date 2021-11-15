Путин поговорил с Макроном по телефону

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин в телефонном разговоре с лидером Франции Эмманюэлем Макроном привлек внимание к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами на границе с Белоруссией. Об этом в понедельник сообщила пресс-служба Кремля.

"Затронута сложившаяся ситуация на границе Белоруссии со странами Евросоюза. Президент России привлек внимание, в частности, к крайне жесткому обращению польских пограничников с беженцами", - говорится в сообщении.

"Проинформировав о своих контактах по миграционному кризису с президентом Белоруссии Александром Лукашенко, Владимир Путин подчеркнул целесообразность обсуждения возникших проблем напрямую между руководством стран ЕС и Белоруссии", - продолжили в пресс-службе Кремля.

Ситуация вокруг Донбасса

Лидеры выразили неудовлетворение отсутствием подвижек в урегулировании ситуации в Донбассе.

"С обеих сторон высказано неудовлетворение в связи с отсутствием подвижек в урегулировании внутриукраинского конфликта. Отмечено, что ситуация вокруг Донбасса даже ухудшается. В данном контексте Владимир Путин обратил внимание на провокационный характер проводимых США и рядом их союзников масштабных учений в Черном море, что повышает напряженность в отношениях между Россией и НАТО", - говорится в сообщении.

Путин также отметил продолжение Киевом деструктивной политики, направленной на срыв минских соглашений. О такой политике "свидетельствует и недавнее применение вооруженными силами Украины ударных беспилотных аппаратов в зоне конфликта", подчеркнули в Кремле.

Макрон в ходе разговора выразил озабоченность ситуацией на границе с Украиной, сообщило Agence France-Presse со ссылкой на Елисейский дворец. "Эмманюэль Макрон в беседе с Владимиром Путиным выразил озабоченность в связи с ситуацией на границе с Украиной и волю Франции защищать ее территориальную целостность", - отметил источник агентства.

Борьба с коронавирусом

Путин с Макроном также обсудили вопрос борьбы с распространением новой коронавирусной инфекции. "Обсуждены многие актуальные вопросы двусторонней и международной повестки дня, включая противодействие распространению коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении пресс-службы.

В Кремле также отметили, что собеседники выразили удовлетворение проведенным 12 ноября в Париже очередным заседанием российско-французского Совета сотрудничества по вопросам безопасности с участием министров иностранных дел и обороны двух стран. Президенты высказались в пользу продолжения диалога по военно-политической проблематике, а также другим важным темам, и условились поддерживать "плотный личный контакт".

Обстановка в Карабахе

Президент России заверил французского лидера, что Москва будет и дальше предпринимать шаги для стабилизации обстановки в Нагорном Карабахе.

"Рассмотрено положение дел в нагорно-карабахском урегулировании. Россия, как отметил Владимир Путин, будет и далее предпринимать шаги, способствующие стабилизации обстановки и последовательной реализации достигнутых при российском посредничестве трехсторонних договоренностей", - говорится в сообщении.

Урегулирование в Ливии

Путин и Макрон подчеркнули, что важно сохранить положительную динамику в процессе политического урегулирования ситуации в Ливии.

"Президенты России и Франции констатировали успешное проведение в Париже международной конференции по Ливии, подчеркнули важность сохранения позитивной динамики в процессе политического урегулирования и настойчивой работы с ливийскими сторонами на основе решений, принятых в том числе на упомянутом форуме", - говорится в сообщении.