Генпрокуратура Армении даст правовую оценку действиям покинувших позиции армянских военных

ЕРЕВАН, 15 ноября. /ТАСС/. Генпрокуратура Армении рассмотрит обстоятельства отхода военнослужащих армянских ВС со своих позиций и даст их действиям правовую оценку. Об этом в понедельник в Facebook написал советник генерального прокурора страны Гор Абрамян.

"14 ноября 2021 года группа военнослужащих ВС Азербайджана нарушила государственную границу Армении в Сюникской области и продвинулась на 1-2 км вглубь суверенной территории. Приблизившись к четырем боевым позициям ВС Армении и угрожая применением силы, потребовала от военнослужащих ВС Армении покинуть территорию и передать ее Азербайджану. Помимо действий противника будут рассмотрены обстоятельства отхода военнослужащих ВС Армении со своих позиций и дана правовая оценка", - сообщил он.

Генпрокуратура Армении также возбудила уголовное дело "по факту нарушения госграницы".

14 ноября Минобороны Армении сообщило, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана попытались обеспечить позиционное наступление на восточном направлении армяно-азербайджанской границы, началась интенсивная перестрелка. После ситуация стабилизировалась. 15 ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанские войска вторглись на территорию Армении на одном из восточных участков границы. После в отставку был отправлен глава Минобороны Аршак Карапетян. По словам Пашиняна, причиной этого является именно развитие событий на границе.

Ситуация на границе двух стран остается неспокойной с 12 мая. Тогда армянское военное ведомство заявило, что азербайджанские вооруженные силы в целях "корректировки границы" пытались провести "определенные работы" в одном из приграничных районов Сюникской области Армении. С того времени обе стороны периодически сообщают об инцидентах.