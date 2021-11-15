В Пентагоне заявили, что США продолжают видеть скопление войск РФ у границы с Украиной

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты продолжают наблюдать вызывающие обеспокоенность перемещения Вооруженных сил России на границе с Украиной. С таким утверждением выступил в понедельник пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Мы продолжаем видеть необычную военную активность и концентрацию сил в России, но у границы с Украиной", - сказал он журналистам. "Это продолжает нас беспокоить", - подчеркнул Кирби, отметив, что, с точки зрения Вашингтона, "нет прозрачности со стороны РФ относительно концентрации этих сил".

Представитель Пентагона добавил, что не будет подробнее комментировать эту ситуацию, сославшись на то, что не афиширует данные разведки.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал "пустым и безосновательным" нагнетанием напряженности информацию в западных СМИ о "планах РФ по вторжению на территорию Украины". Он подчеркнул, что передвижение российских вооруженных сил по территории РФ ни у кого не должны вызывать обеспокоенность, поскольку РФ ни для кого не представляет угрозу.