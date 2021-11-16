Пентагон продолжает выражать обеспокоенность решением Индии закупить российские С-400

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты по-прежнему обеспокоены решением Нью-Дели закупить у России зенитно-ракетные системы (ЗРС) С-400 и четко давали понять это своим индийским коллегам. Об этом заявил в понедельник во время телефонного брифинга для журналистов пресс-секретарь Минобороны США Джон Кирби.

"Мы очень четко говорили своим индийским партнерам, что мы обеспокоены этими системами, у меня нет ничего нового, что я мог бы сказать", - заявил он. "Министр [обороны США Ллойд Остин] посещал Нью-Дели, мы об этом говорили и определенно обеспокоены по поводу этих систем", - добавил Кирби.

Индия объявила о намерении закупить российские С-400 в 2015 году. Контракт на поставку пяти полковых комплексов систем С-400 "Триумф" стоимостью $5,43 млрд был подписан во время визита президента России Владимира Путина в Индию в октябре 2018 года. Это вызвало серьезное недовольство Вашингтона, который угрожает применением санкций в отношении государств, приобретающих у РФ современные системы вооружений и военную технику, в соответствии с принятым в 2017 году законом CAATSA. В Нью-Дели заявляют, что не намерены отказываться от российских ЗРС.