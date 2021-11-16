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Президент Перу принял отставку главы Минобороны

Уолтер Эдисон Айала Гонсалес подал в отставку на прошлой неделе после жалоб высокопоставленных военных на давление якобы с целью продвижения по службе людей, близких к президенту страны, пишет El Comercio

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Перу Педро Кастильо в понедельник принял отставку главы Минобороны страны Уолтера Эдисона Айалы Гонсалеса. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Уолтер Айала Гонсалес подал президенту республики Педро Кастильо Терронесу безотзывное заявление об отставке с поста министра обороны. Глава государства принял отставку и поблагодарил [экс-министра] за службу", - говорится в заявлении, размещенном в Twitter.

Уолтер Эдисон Айала Гонсалес подал в отставку на прошлой неделе после жалоб ряда высокопоставленных военных на давление якобы с целью продвижения по службе людей, близких к президенту страны, сообщала ранее местная газета El Comercio.

2 ноября правительство Перу покинул другой министр силового блока. Глава МВД Луис Баррансуэла подал в отставку после того, как его обвинили в организации вечеринки в нарушение запрета, введенного на период пандемии самим же министерством.

Теги
ПеруКастильо, Педро
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