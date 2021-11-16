На Кубе заявили, что сценарий США по дестабилизации ситуации в стране полностью провалился

ГАВАНА, 16 ноября. /ТАСС/. Планы властей США по дестабилизации ситуации на Кубе полностью провалились после того, как заявленные на 15 ноября протестные марши противников руководства республики не состоялись. Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел острова Бруно Родригес Паррилья в прямом эфире на странице ведомства в Facebook.

"Сценарий был написан хорошо, но постановка реализована худшим образом. <...> Звучали десятки заявлений от представителей властей США об их ожиданиях того, что могло бы произойти сегодня на Кубе, но они видят наши улицы и что ничего [из их ожиданий] не произошло, - сказал глава ведомства. - Эта операция стала полным провалом".

Дипломат отметил, что на протяжении последних недель звучали призывы из-за рубежа выходить на протесты, а против властей Кубы велась агрессивная кампания в социальных сетях. По словам министра, желающие дестабилизировать обстановку на острове из США активно использовали для этих целей социальные сети, а модераторы Facebook и Twitter манипулировали алгоритмами платформ, потворствуя подобным враждебным инициативам.

В настоящий момент ситуация в Гаване спокойная, полиция ведет патрулирование улиц столицы. В центре города проходят мероприятия, приуроченные к празднованию 502-летия со дня его основания. На главной столичной набережной Малекон дежурят наряды правоохранителей, некоторые улицы перекрыты. Телефонная связь и мобильный интернет функционируют без перебоев.

Противники руководства Кубы ранее подали заявки на проведение антиправительственных маршей в крупных городах республики 15 ноября. Местные власти отказали в организации акций, поскольку, по их мнению, такие шествия направлены на дестабилизацию обстановки в республике. После получения отказа заявители продолжили призывать граждан к выходу на улицы. Генпрокуратура Кубы вынесла предупреждения нескольким активистам, призывающим к массовым антиправительственным протестам.