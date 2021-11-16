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Пентагон: вертолет Ирана опасно сблизился с десантным кораблем США над Оманским заливом

По данным американского военного ведомства, инцидент не отразился ни на проходе вертолетоносца Essex залив

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Вертолет ВМС Ирана осуществил на прошлой неделе "небезопасное и непрофессиональное" сближение с американским десантным кораблем USS Essex над Оманским заливом. С таким заявлением выступил в понедельник на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.

"Можем подтвердить, что иранский вертолет приблизился к USS Essex в Оманском заливе", - сказал официальный представитель Министерства обороны США. По его утверждению, вертолетом "управляли небезопасным и непрофессиональным образом". "Он летел примерно в 25 ярдах [примерно 23 м] по левому борту USS Essex, в какой-то момент снизившись до высоты примерно в 10 футов [около 3 м] над поверхностью воды, и трижды облетел корабль", - отметил Кирби.

"Не вдаваясь в детали, могу сказать, что экипаж USS Essex принял надлежащие меры по защите личного состава <...>", - подчеркнул он. "И он [экипаж корабля ВМС США], конечно, действовал в соответствии с международным правом", - считает представитель американского военного ведомства. Согласно изложенной им информации, инцидент не отразился ни на проходе вертолетоносца Essex сквозь Оманский залив, ни в целом на действиях ВМС США с участием этого корабля.

"Однако сказанное не означает, что это не был небезопасный и непрофессиональный акт", - убежден Кирби. "Это опасно, так как может привести к просчету", - пояснил представитель Пентагона. По его оценке, в таких случаях есть "риск какого-то рода эскалации".

В соответствии с данными американской стороны, инцидент произошел 11 ноября.

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