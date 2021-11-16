СБ ООН ожидает от нового кабмина Ирака важных реформ для населения

ООН, 16 ноября. /ТАСС/. Совет Безопасности ООН призывает все политические силы Ирака решать путем диалога остающиеся после парламентских выборов вопросы и надеется, что будущее правительство страны проведет нужные населению реформы. Об этом говорится в заявлении Совбеза, распространенном в понедельник в связи с публикацией доклада генерального секретаря организации, посвященного избирательному процессу в этом государстве.

СБ ООН призвал все силы в Ираке соблюдать законодательство и способствовать независимому рассмотрению жалоб на нарушения во время голосования. Сотрудники ООН "продолжат отслеживать любые незаконные попытки подорвать избирательный процесс".

"Государства - члены Совета Безопасности подтвердили призыв генерального секретаря ко всем политическим партиям, кандидатам и силам в Ираке проявлять выдержку, устранять имеющиеся озабоченности законными путями и создавать атмосферу укрепления взаимопонимания и национального единства с помощью мирного и конструктивного диалога", - говорится в тексте.

"Совет Безопасности ожидает мирного формирования инклюзивного правительства, которое бы проводило значимые реформы для удовлетворения потребностей и воплощения устремлений всех иракцев, включая женщин, молодежь и ограниченные в правах слои населения, - отмечается в заявлении. - Подтверждаем поддержку независимости, суверенитета, единства и территориальной целостности Ирака".

Досрочные парламентские выборы в Ираке состоялись 10 октября, однако избирком объявил только предварительные результаты голосования, окончательные станут известны лишь после рассмотрения всех жалоб на нарушения. Лидирует шиитский блок влиятельного имама Муктады ас-Садра с 73 местами (на 19 больше по сравнению с парламентом прошлого созыва). Следом идет альянс "Такаддум", который обеспечил себе 37 из 329 мест, втрое увеличив представительство в парламенте по сравнению с выборами 2018 года.

После выборов в Ираке прокатилась волна протестов против фальсификаций. Наибольшую активность во время демонстраций проявляют представители партий, которые по итогам голосования потеряли часть или все свои места в парламенте.