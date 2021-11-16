{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Ким Чен Ын впервые за месяц появился на публике

Лидер КНДР посетил город Самчжиён

СЕУЛ, 16 ноября. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын посетил с инспекцией город Самчжиён на северо-западе страны, где ведется крупнейшее в республике строительство современного города. Об этом во вторник сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По данным ЦТАК, Ким Чен Ын "посетил с инспекцией город Самчжиён, чтобы лично ознакомиться с ходом третьего, заключительного этапа строительства".

Это первое появление на публике главы государства более чем за месяц, отмечает агентство. В последний раз лидер КНДР выступал с речью на оборонной выставке в Пхеньяне 11 октября.

Руководство КНДР уделяет самое пристальное внимание ходу крупнейшей стройки в народной республике. Ким Чен Ын регулярно посещает этот регион, расположенный у подножия священной горы Пэктусан.

Теги
КНДРКим Чен Ын
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
ЕС вводит новые санкции против Минска и готовится отбирать у него авиалайнеры
Содержание пакета санкций объявят в ближайшие дни
ЕС вводит новые санкции против Минска и готовится отбирать у него авиалайнеры
Читать полностью