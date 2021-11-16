США считают, что власти Кубы нарушили права человека, отказав в проведении протестов

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. США считают, что кубинское руководство нарушило права человека, отклонив запросы о проведении антиправительственных маршей в крупных городах республики. Такое мнение изложил в распространенном в понедельник заявлении помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Своими действиями кубинское руководство пренебрегло соблюдением гражданских и политических прав, предусмотренных Всеобщей декларацией прав человека и международными договоренностями в области прав человека, ратифицированными Кубой, включая право на мирное собрание, право на свободное выражение мнения и свободу от незаконного ареста, задержания или высылки", - говорится в заявлении. По словам Салливана, США будут поддерживать "жителей Кубы в их стремлении добиваться демократических преобразований".

Помощник президента США по нацбезопасности подчеркнул, что американские власти призывают кубинское руководство "отказаться от насилия в отношении мирных протестующих" и "немедленно отпустить незаконно задержанных".

Оппоненты руководства Кубы ранее подали заявки на проведение маршей в крупных городах республики 15 ноября. Власти ответили отказом, поскольку, по их мнению, такие шествия направлены на дестабилизацию обстановки в стране. После этого заявители продолжили призывать граждан выйти на улицы. Генпрокуратура Кубы вынесла предупреждения нескольким активистам, призывающим к массовым антиправительственным протестам.

Власти республики заявили, что желающие дестабилизировать обстановку на острове из США активно используют для этих целей социальные сети, а модераторы Facebook и Twitter манипулируют алгоритмами платформ, потворствуя подобным враждебным инициативам.