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Представители США и Израиля обсудили вопросы региональной безопасности

Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман подчеркнула "непоколебимую приверженность безопасности Израиля"

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель госсекретаря США Уэнди Шерман и заместитель министра иностранных дел Израиля Идан Ролл обсудили в понедельник на встрече в Вашингтоне вопросы, касающиеся безопасности в регионе. Об этом говорится в заявлении главы пресс-службы американского внешнеполитического ведомства Неда Прайса.

По его словам, Шерман и Ролл "обсудили важность партнерства США и Израиля, а также вопросы региональной безопасности". "Первый заместитель госсекретаря подчеркнула, что администрация [США] убеждена в том, что израильтяне и палестинцы в равной степени заслуживают свободы, процветания и достойного отношения", - отметил Прайс.

Как он добавил, Шерман также "подчеркнула непоколебимую приверженность США безопасности Израиля".

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