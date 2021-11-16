В Гагре при попытке взрыва гранаты ликвидировали мужчину

СУХУМ, 16 ноября. /ТАСС/. Перестрелка между сотрудниками милиции и двумя вооруженными жителями Гагрского района произошла в Абхазии, один из них уничтожен при попытке взрыва гранаты, второй ранен, сообщили журналистам в МВД Абхазии во вторник.

"В г. Гагре по ул. В. Г. Ардзинбы при задержании подозреваемых произошла перестрелка между сотрудниками милиции и двумя жителями п. Бзыпта Гагрского района, вооруженных огнестрельным оружием - <...> револьвером, обрезом ружья и ручной гранатой. При попытке осуществить взрыв смертельное ранение получил Кетия Амир Феликсович 1999 года рождения, доставлен в медучреждение и взят под охрану гражданин 1998 года рождения Хагуш Омар Ремзиевич, получивший ранение в область плеча", - говорится в сообщении ведомства.

В МВД Абхазии ТАСС добавили, что пострадавших среди сотрудников и мирного населения нет.

Уточняется, что инцидент произошел в ходе отработки оперативной информации о готовящемся покушении на сотрудников УВД по Гагрскому району, на месте происшествия изъяты оружие, боеприпасы и стрелянные гильзы, они направлены на экспертизу, продолжаются оперативно-разыскные мероприятия.