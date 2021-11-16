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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

Лукашенко заявил, что на границах с Белоруссией сосредоточено 20 тыс. иностранных военных

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил во вторник, что на границах с Белоруссией на сегодняшний день находится до 20 тыс. иностранных военных.

"На границах соседей, прежде всего Польши, находятся не только пограничники. Там наращивается ударная группировка войск: на сегодняшний день примерно до 20 тыс. личного состава с авиацией и бронетехникой. Все это делается под видом защиты Европейского союза от вторжения беженцев из стран, которые разбомбила и разграбила западная коалиция во главе с США", - заявил он на совещании по ситуации на границе, сообщает издание "СБ. Беларусь сегодня".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичБелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Лукашенко заявил, что мигрантам на границе с Польшей пытаются доставить оружие
По словам президента, на границах с Белоруссией на сегодняшний день находится до 20 тыс. иностранных военных
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