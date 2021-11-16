На Тайване прошла церемония закладки прототипа собственной подлодки

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 ноября. /ТАСС/. Церемония закладки первого прототипа собственной подводной лодки состоялась во вторник на Тайване. Об этом сообщило центральное информационное агентство острова со ссылкой на военно-морские силы.

Церемония прошла в закрытом для прессы режиме с участием командования ВМС и руководства кораблестроительной корпорации CSBC. Место проведения не раскрывается по соображениям секретности.

О запуске программы развития подводного флота на Тайване было объявлено в 2017 году. Конструкторам поставили задачу построить собственными силами восемь субмарин. Работы над разработкой первого прототипа начались год назад. Он должен быть завершен в 2024 году и передан на вооружение ВМС в 2025 году.

Запуск проекта увязывается с необходимостью замены устаревшего подводного флота Тайваня. Он состоит из всего четырех дизель-электрических подлодок. Из них в эксплуатации фактически находятся только две, построенные в Нидерландах в 1980-х годах. Остальные - крайне устаревшие американские класса Guppy, доставшиеся как наследие Второй мировой войны, они используются в качестве учебных.

Тайвань с 2001 года добивался возможности закупки восьми подлодок в Соединенных Штатах - у своего главного поставщика военной техники. Однако американская сторона так и не включила субмарины в число вооружений, утвержденных для поставки на остров. Против этого выступает КНР, считающая Тайвань одной из своих "временно отколовшихся" провинций.

Как отмечают наблюдатели, Тайвань не имеет опыта строительства подводных лодок, и без иностранных технологий, прежде всего американских, ему в реализации этой программы не обойтись. Как сообщала гонконгская газета South China Morning Post, Вашингтон согласился предоставить Тайбэю три типа оборудования для подлодок: цифровые гидролокаторные системы, интегрированные системы боевого управления и перископы.