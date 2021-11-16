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Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

В Варшаве считают, что Минск побуждает мигрантов пересекать польско-белорусскую границу

При этом замглавы МИД Польши Мартин Пшидач заявил, что Варшава "достаточно хорошо подготовлена, чтобы защитить границу Евросоюза"

ЛОНДОН, 16 ноября. /ТАСС/. Заместитель министра иностранных дел Польши Мартин Пшидач утверждает, что Комитет государственной безопасности (КГБ) Белоруссии и погранслужба этой страны якобы содействуют тому, чтобы мигранты агрессивно пересекали польско-белорусскую границу. Об этом он заявил во вторник в интервью британской вещательной корпорации Би-би-си.

"Офицеры КГБ и пограничники Белоруссии безусловно стимулируют их [мигрантов] агрессивно делать это [пересекать польско-белорусскую границу]", - сказал он. Пшидач добавил, что белорусские силовики предоставляют мигрантам для этих целей некое оборудование, но не уточнил, какое именно.

Замглавы МИД отметил, что риск эскалации кризиса на границе Польше и Белоруссии "достаточно высок, к сожалению". При этом Пшидач заявил, что Варшава "достаточно хорошо подготовлена, чтобы защитить границу Евросоюза".

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БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
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