Министры обороны ЕС утвердят серию проектов PESCO, доведя их число до 60

БРЮССЕЛЬ, 16 ноября. /ТАСС/. Министры обороны ЕС утвердят во вторник на встрече в Брюсселе серию новых совместных проектов в рамках европейской политики постоянного структурированного оборонного партнерства (PESCO), увеличив их общее количество с 46 до 60. Об этом заявил верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по прибытии на встречу министров обороны Евросоюза.

"Мы утвердим блок проектов PЕSCO, их общее число после этого достигнет 60, и они должны начать приносить конкретные результаты в течение пары лет, укрепляя европейскую оборону", - сказал Боррель.