Экс-глава МВД Украины не исключил, что обвиняемые по делу Шеремета сотрудничали с СБУ

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Бывший глава МВД Украины Арсен Аваков не исключает, что обвиняемые по делу об убийстве в Киеве журналиста Павла Шеремета могли сотрудничать со Службой безопасности Украины (СБУ).

"Есть такая у меня дальняя мысль", - ответил он на соответствующий вопрос в интервью, опубликованном во вторник на сайте издания "Украинская правда". В частности, продолжил Аваков, исчезли записи с трех видеокамер, которые изымала СБУ, при этом в спецслужбе это отрицают. По его мнению, подозреваемые были лишь исполнителями, они могли как знать, так и не знать, кто был их целью.

Аваков также назвал абсурдной ситуацию, когда обвиняемая по этому делу Яна Дугарь лично общается с главой государства Владимиром Зеленским, что сам глава государства неоднократно подтверждал. "Представьте себе любую другую страну с таким резонансным делом, где первые лица государства, не имеющие отношения к следствию, но имеющие в какой-то момент отношение к материалам следствия, начинают такое внесудебное общение. Это нонсенс", - сказал бывший министр.

Журналист Павел Шеремет погиб в Киеве утром 20 июля 2016 года, когда в его машине сработало взрывное устройство. Обвиняемыми по этому делу проходят бывшие участники украинской силовой операции в Донбассе Андрей Антоненко, Юлия Кузьменко и Яна Дугарь. Согласно версии следствия, Дугарь помогала готовить преступление, а Антоненко и Кузьменко непосредственно заложили взрывное устройство, а затем привели его в действие. Следователи также полагают, что они выполняли заказ "неустановленных лиц" для создания "крайне резонансного события", чтобы спровоцировать акции протеста и дестабилизировать ситуацию на Украине. Все трое предъявленные обвинения отрицают.

Киевский суд 14 декабря 2019 года взял под стражу Антоненко и Кузьменко, а Дугарь отправили под круглосуточный домашний арест, который позже заменили на личное обязательство являться на все следственные действия. В августе 2020 года Кузьменко, а в апреле 2021 года и Антоненко перевели под домашний арест.