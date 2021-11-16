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Делегация Минобороны Турции находится в США для переговоров по истребителям F-35 и F-16

АНКАРА, 16 ноября. /ТАСС/. Минобороны Турции направило в США делегацию для обсуждения ситуации с истребителями F-35, а также F-16, которые Анкара хочет купить у Вашингтона. Об этом заявил во вторник министр национальной обороны Турции Хулуси Акар на заседании парламентской комиссии по планированию и бюджету.

"Мы внимательно наблюдаем за развитием ситуации, необходимо одобрение нашего запроса (по поводу F-16 - прим. ТАСС) со стороны Конгресса. В случае отрицательного ответа Турция будет вынуждена рассмотреть альтернативные варианты. Эти и похожие вопросы продолжают обсуждаться, и сейчас в США находится делегация нашего министерства", - приводит слова министра Анатолийское агентство.

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