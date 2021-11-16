Оппозиция считает обыск в доме депутата Кивы очередным актом давления со стороны власти

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Партия "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) назвала "очередным актом преступного давления" на политсилу обыск в доме депутата Верховной рады от ОПЗЖ Ильи Кивы. Об этом говорится в заявлении партии во вторник.

"Обыск у Ильи Кивы - очередной акт преступного давления на нашу партию. Эти действия власти президента Украины Владимира Зеленского являются продолжением давления, носящего системный характер, и политики силовой расправы над наиболее активными представителями нашей партии расправы, опирающейся на использование в своих интересах правоохранительных органов", - отмечается в сообщении.

При этом ОПЗЖ напомнила, что 1 ноября сотрудники правоохранительных органов "под надуманным предлогом незаконно пытались задержать" Киву, когда его машину остановила полиция "по вымышленному обвинению в нарушении правил дорожного движения". Главной целью "этой инсценировки силовиков", по мнению партии, была "дискредитация Кивы и препятствование его активной политической деятельности".

Ранее сегодня Кива сообщил, что сотрудники украинских правоохранительных органов проводят обыск в доме его семьи. "По надуманным статьям, за мою политическую позицию власть [президента Украины Владимира] Зеленского проводит обыски в доме, где проживает мой ребенок. На меня оказывают давление, и идет системное уголовное преследование", - написал он в своем телеграм-канале. Кива уточнил, что обыск проводят сотрудники Генпрокуратуры и Госбюро расследований Украины (ГБР). По его словам, власти пытаются выдавить его из страны за то, что он борется за прекращение конфликта в Донбассе и восстановление отношений с Россией.

По иску партии УДАР Виталия Кличко ранее против Кивы возбудили дело о госизмене. Формальным поводом для этого стало размещение депутатом в соцсетях адресованного президенту России Владимиру Путину поздравления с днем рождения. Кива назвал его лидером дружественного украинцам народа и заявил, что Путин вернул России и ее народу былое величие и уважение во всем мире.