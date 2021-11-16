Глава Комиссии Афросоюза заявил, что Россия занимает особое место в сердце Африки

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Россия - настоящий друг государств Африканского континента, поэтому у Москвы особое место в сердцах стран региона. Об этом заявил во вторник председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат на переговорах с главой МИД России Сергеем Лавровым.

"Для африканских стран Россия - настоящий друг, который всегда сопровождал и помогал им в борьбе за независимость, в борьбе с апартеидом. Поэтому у РФ особое место в сердце Африканского континента", - сказал он.

Факи Махамат напомнил, что многие студенты из африканских стран после обретения этими странами независимости получали образование в российских вузах.

"Я сам в 1992 году должен был получить стипендию и поехать в институт Патриса Лумумбы (Российский университет дружбы народов (РУДН) - прим. ТАСС), но, к сожалению, судьба распорядилась иначе. Россия способствовала обучению многих кадров из нашей страны. Эти бывшие студенты стали впоследствии дипломатами, специалистами в самых разных областях - врачами, инженерами. Как вы понимаете, эта связь, это обучение, которое мы получили в СССР, в РФ - это то, что является прочной базой наших отношений", - указал он.

По словам главы Комиссии Афросоюза, сегодняшние переговоры в Москве - отличная возможность для углубления отношений России и Африки. "Хотел бы поблагодарить также РФ за помощь Африке в разрешении многих вопросов. Это касается ее деятельности в ООН и деятельности как постоянного члена Совета Безопасности ООН", - отметил он.

"Африка также сталкивается с многочисленными вызовами. Это и проблемы, связанные с пандемией, и проблемы, касающиеся кризисов, борьбы с терроризмом. Думаю, сегодня будет возможность обменяться мнениями по всем этим вопросам", - заключил Факи Махамат.