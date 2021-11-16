Экс-глава МВД Украины: система управления Зеленского мешает его избранию на второй срок

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков скептически оценивает шансы действующего главы государства Владимира Зеленского победить на выборах и остаться на второй президентский срок.

"Нет, не верю", - ответил он на вопрос о президентских перспективах Зеленского после 2024 года в опубликованном во вторник интервью изданию "Украинская правда". По словам экс-министра, для избрания на второй срок ему следует серьезно изменить структуру управления, которую он выстраивает в государстве. "Мне кажется, что он пока к этому не готов", - констатировал Аваков.

Бывший глава ведомства считает, что в текущей ситуации Зеленский может проиграть выборы кому угодно, в том числе и, возможно, экс-главе Верховной рады и бывшему ближайшему соратнику Дмитрию Разумкову. "Кому угодно. На его поле появился Разумков. Сейчас они его выгонят из парламента, а он получит еще 5% [голосов]", - уверен Аваков.

Он считает, что антирейтинг Зеленского, зафиксированный в свежих опросах, стал бы неизбежностью для любого политика, который бы руководил Украиной в ее текущем состоянии. "Но одно дело потратить свой рейтинг на созидание, а другое дело потратить его на интриги", - заключил экс-министр.

В октябре Зеленский заявлял, что пока не принял решение о выдвижении на второй срок, но не собирается оставлять должность до тех пор, пока не выполнит все обещания. Еще на посту председателя Верховной рады Разумков высказал мнение, что Зеленский должен работать только один срок. Разумков напомнил, что эта мысль была частью предвыборных обещаний нынешней украинской власти. Очередные выборы президента Украины должны состояться в 2024 году.

Президентский расклад

Опросы украинских социологических центров показывают, что Зеленский сохраняет поддержку большинства избирателей, однако отрыв от ближайших преследователей последнее время постоянно сокращается. В частности, опубликованные во вторник результаты исследования социологической группы "Рейтинг" свидетельствуют, что за него готовы проголосовать 23,1% респондентов, за экс-президента Петра Порошенко - 13,3%, за лидера партии "Батькивщина" Юлию Тимошенко - 10,7%.

За экс-председателя Рады Дмитрия Разумкова, которого после отзыва с поста спикера парламента начали включать в подобные опросы, готовы отдать голоса 8,3% участников исследования.