Аваков заявил, что не станет бороться за должности президента или премьера Украины

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Экс-министр внутренних дел Украины Арсен Аваков не планирует баллотироваться в Верховную раду, выдвигать свою кандидатуру в президенты страны или пытаться стать премьер-министром.

"Парламентские выборы через два года. Мы посмотрим, как будут реализованы мои идеи, которые я сейчас для себя нарисовал. Но в целом мне не очень интересно быть в парламенте <...> У меня никакого желания идти "под купол" (купол сессионного зал Рады - прим. ТАСС) работать нет", - рассказал он в опубликованном во вторник интервью изданию "Украинская правда". Аваков добавил, что ему не интересны и должности премьер-министра, а также главы государства. "Не хочу", - констатировал экс-министр.

Он уточнил, что ушел в бизнес. "Вернулся в наблюдательные советы своих компаний, немножко занимаюсь делами. Не на уровне исполнительной структуры, но на уровне каких-то взглядов и рассуждений. А что касается политического компонента, то я, безусловно, не буду его бросать", - заключил бывший министр.

Аваков ушел в отставку в середине июля по предложению Зеленского. Он занимал должность главы МВД с 27 февраля 2014 года и стал единственным членом правительства, кто возглавил министерство после госпереворота на Украине и сохранял пост, несмотря на неоднократную смену состава правительства.