Вучич возлагает много надежд на предстоящую встречу с Путиным

БЕЛГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Газ становится новым видом золота на фоне энергетического кризиса, поэтому предстоящая встреча 25 ноября в Москве с президентом РФ Владимиром Путиным исключительно важна для Сербии. Об этом заявил во вторник президент Сербии Александар Вучич, отвечая на вопросы журналистов.

"Еду в Москву 24 ноября, встреча с Путиным будет 25. Мы много надежд возлагаем на эту встречу, и я очень волнуюсь перед этой встречей, хотя она и не первая. Мы готовимся к переговорам в Москве буквально каждый день, много важных тем, о которых нам предстоит поговорить <...> Цены на газ, это не только стоимость газа для населения, это и вопрос инвестиций, газ становится некоторым видом нового золота", - заявил сербский лидер.

"Газ нам важен, потому что часть электроэнергии мы получаем из газа. Очень важная встреча для нас", - подчеркнул Вучич.

Ранее Вучич заявлял, что на встрече с Путиным планирует обсудить цену на газ для Сербии. По его словам, в качестве первого предложения Белград получил формулу, при которой цена за газ для сербской стороны достигала бы $780-790 за 1 тыс. куб. м. Сербский президент признал, что республика не сможет выдержать такую цену. 7 октября на заседании Российско-сербского межправкомитета вице-премьер РФ Юрий Борисов заявил, что надеется на заключение до конца 2021 года долгосрочного договора на поставку газа из России в Сербию.