Вучич заявил, что ничего не ждет от переговоров с Приштиной в Брюсселе

БЕЛГРАД, 16 ноября. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич заявил, что не ожидает ничего от проходящих во вторник в Брюсселе переговоров между делегациями Белграда и Приштины.

"Не ожидаю ничего [от переговоров]. Любое продвижение - это хорошо, мы готовы разговаривать, но, учитывая эмоциональность албанских лидеров, нельзя многого ожидать", - сказал он журналистам.

Вучич отметил важность сигнала из ЕС о необходимости соблюдения Брюссельских соглашений. "Это особенно важный сигнал с точки зрения формирования Сообщества сербских муниципалитетов", - подчеркнул он.

Автономный сербский край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке в феврале 2008 года, а в последнее время активно пытается вступить в международные организации, включая ЮНЕСКО и Интерпол. Против признания Косова выступают свыше 60 стран, в том числе Россия, Индия и Китай, а также пять государств - членов Евросоюза.

Согласно Брюссельским соглашениям о нормализации отношений между Белградом и Приштиной, заключенным 19 апреля 2013 года, в Косове должно быть создано Сообщество сербских муниципалитетов (ССМ) - орган самоуправления сербов, живущих в непризнанной республике. Вучич неоднократно заявлял, что его страна выполнила свою часть Брюссельских соглашений, тогда как косовары лишь начали разрабатывать устав ССМ, а затем приостановили этот процесс.