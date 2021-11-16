Курц приветствовал намерение парламента Австрии лишить его иммунитета депутата

ВЕНА, 16 ноября. /ТАСС/. Экс-канцлер Австрии и лидер Австрийской народной партии (АНП) Себастьян Курц приветствовал намерение парламента снять с него депутатскую неприкосновенность для завершения антикоррупционного расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству. Это заявление Курца распространила во вторник АНП.

Как предполагается, ответственный комитет парламента во вторник даст "зеленый свет" лишению Курца иммунитета. Депутаты парламента должны утвердить это решение в четверг.

Экс-канцлер Австрии заявил, что не считает себя виновным в противоправной деятельности, его невиновность уже подтвердила независимая юридическая экспертиза, и он докажет свою правоту. "Поэтому я рад, что расследование антикоррупционной прокуратуры сможет продолжиться, и дело скоро прояснится. Ложные обвинения в мой адрес можно быстро опровергнуть", - отметил Курц в опубликованном заявлении.

Антикоррупционная прокуратура в октябре направила запрос в Национальный совет (нижнюю палату парламента) Австрии с целью снятия депутатского иммунитета с Курца, поскольку он после ухода с поста канцлера перешел на работу в парламент.

Курц покинул пост канцлера Австрии из-за ведущегося в отношении него расследования по подозрению в пособничестве взяточничеству и злоупотреблении доверием. Следствие считает, что он был причастен к предполагаемому финансированию за счет бюджетных средств предвзятых соцопросов и информационных материалов, подготовленных в пользу его политической партии. Курц остался лидером АНП и занял кресло председателя ее фракции в Национальном совете.