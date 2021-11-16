Эмир Кувейта наделил наследного принца полномочием назначить нового премьера

КАИР, 16 ноября. /ТАСС/. Эмир Кувейта шейх Наваф аль-Ахмед аль-Джабер ас-Сабах наделил наследного принца шейха Машааля аль-Ахмеда ас-Сабаха полномочием назначить нового премьер-министра страны и утвердить кабмин. Об этом говорится в эмирском указе, опубликованном во вторник в правительственном вестнике "Эль-Кувейт аль-Яум".

"Указом 1560 принимается отставка главы правительства шейха Сабаха Халеда аль-Хамада ас-Сабаха и его кабмина <...>. Наследный принц шейх Машааль аль-Ахмед ас-Сабах наделяется на временной основе рядом конституционных полномочий, в частности издавать законы и указы, <...> утверждать премьер-министра и министров, а также принимать их отставки и отстранять от занимаемых ими должностей", - говорится в документе.

В понедельник эмир делегировал наследному принцу исполнение ряда конституционных полномочий, а днем ранее принял отставку правительства страны во главе с Халедом аль-Хамадом ас-Сабахом.

По конституции эмир Кувейта является главой государства, его личность неприкосновенна. Согласно 56-й статье основного закона, эмир наделен правом назначать и снимать премьер-министра, а также министров по согласованию с главой правительства. Кроме того, он наделен правом инициировать и принимать законы, объявлять оборонительные войны (захватнические запрещены), издавать указы о помиловании, а также рядом иных полномочий.

8 ноября газета Al Qabas проинформировала со ссылкой на источники, что правительство подало эмиру прошение об отставке. О причинах решения исполнительного органа власти не сообщалось.

Эта отставка кабинета министров Кувейта стала уже второй в нынешнем году. Она произошла на фоне продолжающегося кризиса в отношениях между парламентом и правительством - так называемыми молодой и старой элитами. По итогам прошедших в декабре прошлого года парламентских выборов состав 50-местного Национального собрания (парламента) обновился на 60%. Уже в январе в соответствии с парламентским запросом, который поддержали 30 депутатов, было принято решение о вызове премьер-министра в Нацсобрание, депутаты обвинили его в подборе неквалифицированных и отчасти провокационных фигур на министерские посты. 13 января кабмин подал в отставку, не успев проработать и месяца, а 2 марта указом эмира было сформировано новое правительство.