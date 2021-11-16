Глава ПАСЕ в ходе встречи с президентом Казахстана приветствовал его политические реформы

НУР-СУЛТАН, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс в ходе встречи во вторник в Нур-Султане с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым приветствовал проводимые в республике политические реформы. Об этом сообщила пресс-служба главы государства.

"Председатель ПАСЕ приветствовал политические реформы в Казахстане, особо выделив подписание нашей страной Второго Факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и политических правах [направленного на отмену смертной казни]", - говорится в сообщении.

Помимо этого, собеседники обсудили перспективы развития сотрудничества между республикой и Советом Европы, а также затронули актуальные вопросы региональной повестки дня, включая ситуацию в Афганистане.

"Я считаю ваш визит весьма своевременным, поскольку он дает нам возможность подвести итоги достигнутого прогресса и проработать новые направления сотрудничества", - сказал Токаев, обращаясь к Дамсу. Кроме того, президент отметил важность поддержания всеобъемлющего диалога с ПАСЕ и рассказал о реализации демократических реформ в Казахстане, которые направлены на укрепление прав человека, верховенства закона и борьбу с коррупцией.