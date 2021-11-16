Катар включил Россию в "красный список" по ситуации с коронавирусом

МОСКВА, 16 ноября. /ТАСС/. Катар ужесточил условия въезда в страну для российских туристов, добавив Россию в "красный список" по уровню угрозы распространения коронавируса. Об этом говорится в сообщении Министерства здравоохранения Катара, переданном посольством в Москве в распоряжение ТАСС.

Новые условия въезда для россиян вступили в силу с 15 ноября. Вакцинированные туристы из "красного списка" стран должны сдать ПЦР-тест по прибытии в Катар и пройти обязательный двухдневный карантин в одном из "карантинных" отелей в ожидании результата теста.

Помимо этого, вакцинированным "Спутником V", признанным страной условно утвержденной вакциной, перед поездкой в Катар необходимо сдать серологический тест (анализ крови для выявления в ней антител к коронавирусу), сделать это необходимо не ранее 14 дней после получения второй дозы.

Туристы без прививки должны будут пройти семидневный карантин.

В "красный список" Катара, помимо России, включены еще 20 стран.

Ранее во вторник в оперативном штабе по борьбе с коронавирусной инфекцией сообщили, что Россия с 1 декабря возобновляет авиасообщение с Аргентиной, Бразилией, Бангладеш, Коста-Рикой и Монголией, а также снимает ограничения на выполнение регулярных и нерегулярных полетов на Кубу, в Мексику и Катар.