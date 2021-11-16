Председатель ОБСЕ призвала Армению и Азербайджан прекратить эскалацию на границе

СТОКГОЛЬМ, 16 ноября. /ТАСС/. Председатель ОБСЕ и глава МИД Швеции Анн Линде во вторник призвала Армению и Азербайджан прекратить эскалацию и предпринять шаги для урегулирования нерешенных вопросов.

"Разделяю глубокую озабоченность сопредседателей Минской группы [ОБСЕ] сообщениями об инцидентах в регионе, в том числе вдоль армяно-азербайджанской границы. Выражаю полную поддержку их усилиям и призываю стороны немедленно прекратить эскалацию и предпринять шаги для урегулирования нерешенных вопросов", - написала она в Twitter.

В ноябре ситуация в Карабахе и приграничных районах Сюникской области Армении резко обострилась. Стороны регулярно сообщают о вооруженных инцидентах, в том числе с человеческими жертвами. 13 ноября Ереван и Баку обвинили друг друга в обстрелах военных позиций. Напряженность также возникает на участках связывающей Армению с Ираном межгосударственной дороги, которые перешли Баку по итогам заявления от 9 ноября 2020 года лидеров Армении, РФ и Азербайджана, и где был установлен пост российских пограничников для обеспечения свободного передвижения людей и транспортных средств.