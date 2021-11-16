Чехия отвергла новое предложение Польши по делу шахты "Туров"

ПРАГА, 16 ноября. /ТАСС/. Министерство охраны окружающей среды Чехии получило новое предложение Польши об урегулировании спора в приграничном регионе между странами по поводу угледобывающей шахты "Туров", но оно неприемлемо. Об этом заявила во вторник пресс-секретарь министерства охраны окружающей среды Чехии Петра Роубичкова на своей странице в Twitter .

Новое предложение по поводу спорной темы работы шахты, содержание которого не раскрывается, по словам пресс-секретаря, "для нас [Чехии] неприемлемо".

В конце февраля Чехия подала жалобу в суд ЕС против Польши, обвинив ее в том, что из-за расширения угледобывающей шахты "Туров" в Богатыне (Дольношлёнское воеводство) в приграничных районах республики резко понизился уровень подземных вод. 21 мая суд ЕС удовлетворил просьбу Чехии и обязал Польшу немедленно приостановить добычу на данной шахте до тех пор, пока вопрос не будет решен по существу. Польша это решение выполнять отказалась, заявив, что решение суда является недопустимым вмешательством в обеспечение безопасности республики.

Европейский суд юстиции в Люксембурге 20 сентября постановил, что Польша должна выплачивать Евросоюзу €500 тыс. в день по делу об угольной шахте "Туров". Власти Польши останавливать работу шахты отказались, раскритиковав решение о штрафе и назвав его несоразмерным ситуации.