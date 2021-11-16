{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Ситуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии

В Минске заявили, что польские силовики применили средства с токсичными химикатами

МИНСК, 16 ноября. /ТАСС/. Польские силовики применили к мигрантам спецсредства, содержащие токсичные химикаты. Об этом журналистам заявил заместитель начальника управления радиационной, химической и биологической защиты и экологии Генерального штаба Вооруженных Сил Белоруссии Игорь Малык.

"Сегодня мы стали свидетелями того, как польские силовики на белорусско-польской границе в отношении беженцев, среди которых женщины и дети, применяли специальные средства, содержащие токсичные химикаты раздражающего действия", - сказал Малык, слова которого приводит агентство БелТа. По его словам , необдуманное применение подобных средств может привести "к необратимым последствиям для здоровья людей, повреждая органы дыхания и зрения".

Теги
БелоруссияПольшаСитуация с мигрантами на границе Польши и Белоруссии
Пандемия COVID-19
СБУ обвинила лидера "антивакцинаторов" в попытке захвата власти на Украине
Служба безопасности страны утверждает, что в ее распоряжении есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников для захвата власти в регионах
Читать полностью