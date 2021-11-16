СБУ обвинила лидера "антивакцинаторов" в попытке захвата власти на Украине

КИЕВ, 16 ноября. /ТАСС/. Служба безопасности Украины (СБУ) предъявила обвинение в попытке захвата власти в стране лидеру движения украинских "антивакцинаторов" Остапу Стахову. Об этом во вторник сообщили в спецслужбе.

"Лидеру так называемых "антивакцинаторов" и еще одному фигуранту производства, гражданину РФ, сообщили о подозрении (соответствует предъявлению обвинения в российской практике - прим. ТАСС) по ст. 109 Уголовного кодекса Украины", - говорится в сообщении. Статья предусматривает наказание до 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

В СБУ утверждают, что в ее распоряжении есть безоговорочные доказательства причастности фигурантов к противоправной деятельности, в том числе переписка, в ходе которой злоумышленники подыскивали оружие и соучастников для захвата власти в регионах. В спецслужбе также сообщили о блокировке деятельность возглавляемой Стаховым всеукраинской сети, которая "под "антивакцинаторскими" лозунгами пыталась дестабилизировать общественно-политическую ситуацию в стране".

3 ноября под стенами Верховной рады прошел митинг противников обязательной вакцинации от коронавируса и карантинных мер. Участники акции обвинили власть нарушении конституционных прав, потребовали "запретить принудительную медицину" и не отстранять от работы тех, кто не вакцинировался, вернуть очное образование для детей и снять карантинные ограничения. Организовал митинг Остап Стахов, который постоянно проводит уличные акции во Львове.