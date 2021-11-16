Пашинян заявил, что ситуация на армяно-азербайджанской границе относительно спокойная

ЕРЕВАН, 16 ноября. /ТАСС/. Ситуация на армяно-азербайджанской границе на данный момент относительно спокойная, хотя и очень напряженная. Об этом во вторник заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян на заседании Совета безопасности республики.

"Ситуация на армяно-азербайджанской границе на данный момент относительно спокойная. Но в целом обстановка остается крайне напряженной", - сказал он.

Премьер назвал действия Азербайджана "прямой агрессией против суверенитета и территориальной целостности Армении" и призвал международное сообщество дать оценку происходящему. "Разговоры о приграничных спорах абсурдны и бессмысленны. Нет спора, есть прямая агрессия против Армении", - сказал Пашинян.

Во вторник в приграничных районах Сюникской области Армении развернулись интенсивные бои между вооруженными силами Армении и Азербайджана. Ереван заявил, что азербайджанские ВС начали наступление вглубь территории республики. Под угрозой находится государственная трасса, связывающая ее столицу с южными регионами страны и Ираном. Баку возложил ответственность за происходящее на Ереван, обвинив армянские ВС в провокации. По информации Минобороны Азербайджана, армянские военнослужащие атаковали посты азербайджанских военных.