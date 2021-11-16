В МИД ФРГ назвали деструктивными и тревожными испытания противоспутникового оружия РФ

БЕРЛИН, 16 ноября. /ТАСС/. Испытания противоспутникового оружия Россией являются деструктивными и безответственными действиями. С таким утверждением выступил во вторник МИД ФРГ.

"Правительство ФРГ очень обеспокоено испытаниями Россией противоспутниковой ракеты наземного базирования", - отметили в МИД. Там указали на то, что в результате испытаний возникло значительное число обломков, которые "на годы будут препятствовать свободному и беспрепятственному использованию космоса всеми государствами". Во внешнеполитическом ведомстве ФРГ считают, что космонавты и астронавты Международной космической станции (МКС) могут столкнуться с дополнительными рисками.

"Эти безответственные действия чреваты просчетами и эскалацией", - отметили в МИД ФРГ. Там призвали выработать четкие правила для свободного и устойчивого использования космоса. "Германия вместе с партнерами выступает за международный диалог в рамках ООН с целью снижения угроз и рисков для космических систем. Мы призываем все страны к конструктивному участию в этом процессе и разработке принципов ответственного поведения в космосе, а также призываем воздержаться от таких безответственных действий", - заявили в МИД.

Ранее во вторник российское военное ведомство сообщило о проведении испытаний, в ходе которых был успешно поражен недействующий российский космический аппарат. Минобороны подчеркнуло, что осуществляет плановую деятельность по укреплению обороноспособности и напомнило, что главной целью новой стратегии по космосу США является "создание комплексного военного преимущества" в этой сфере.

В военном ведомстве подчеркнули, что образовавшиеся после поражения спутника фрагменты не несут угрозы МКС и спутникам, особо отметив, что фрагменты спутника внесены в главный каталог отечественной системы контроля космического пространства и сразу взяты на сопровождение до прекращения их существования.