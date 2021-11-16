В Белом доме заявили, что Байден не считает Си Цзиньпина своим давним другом

ВАШИНГТОН, 16 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден не считает председателя КНР Си Цзиньпина своим давним другом, несмотря на то что китайский лидер приветствовал его на онлайн-саммите именно такими словами. Об этом заявил во вторник на брифинге заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс.

Одна из журналисток обратила внимание на то, что на состоявшемся в преддверии саммита брифинге в Белом доме пресс-секретарь американского президента Джен Псаки подчеркивала, что Байден не считает Си Цзиньпина своим "давним другом". При этом на самой встрече с Байденом председатель КНР в присутствии журналистов использовал именно такую формулировку в своем приветственном слове. Журналистка поинтересовалась, не считают ли в Белом доме, что китайский лидер таким образом "пытался как-то скомпрометировать США своими словами".

"Я не стану говорить от лица председателя Си [Цзиньпина], но, как вы упомянули, мы слышали непосредственно от президента, что у него длительные отношения с председателем Си [Цзиньпином], они провели много времени вместе, они могут вести откровенные дискуссии, говорить друг с другом открыто, и это помогает им быть продуктивными, но он не считает председателя Си [Цзиньпина] давним другом", - ответил Бейтс.

Встреча Си Цзиньпина и Байдена по видеосвязи продлилась более трех часов. Это первая встреча двух лидеров с момента вступления Байдена в должность президента США в январе 2021 года. Ранее они обменивались посланиями и совершали телефонные звонки. Последний разговор по телефону между Байденом и Си Цзиньпином состоялся 10 сентября.